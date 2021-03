Bad Kreuznach

Wohnung im sechsten Stock stand in Flammen: Brand am Agnesienberg schnell gelöscht

Gegen 12.45 Uhr ist es am Mittwoch zu einem Wohnungsbrand am Agnesienberg in Bad Kreuznach gekommen. Aus dem Fenster einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses drang massiver Rauch.