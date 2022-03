Beifall gab es in der jüngsten Stadtratssitzung für die Pläne zweier aus Idar-Oberstein stammender Investoren, die das rund 100 Jahre alte Favorit-Gebäude am Kirner Hülsbachweg hoch über der Binger Landstraße zu einem attraktiven Wohnprojekt umgestalten wollen. Architekt Christian Nees, Nachfolger des Architekturbüros von Manfred Kuhn (der trotz seiner 68 Jahre mit an Bord bleibt) stellte das ehrgeizige 6-Millionen-Euro-Projekt vor.