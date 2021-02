Seit gut zehn Jahren hatte es nicht mehr so viel geschneit wie in den vergangenen Wochen. Mit steigenden Temperaturen schmolz der Schnee auch in den Höhenlagen und versickerte im Boden. Auch in Spall hatte sich auf der Wiese hinter dem Spielplatz im Bereich der Straße „Im Birkenstock“ eine große Wasserlache gebildet – mit fatalen Folgen.