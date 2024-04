Plus Bad Kreuznach

Wohnhaus im Bad Kreuznacher Kurviertel wird saniert: Wenn das Herz für eine historische Villa schlägt

i Seit Sommer 2022 steht das Wohnhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße 21 leer. Die neuen Eigentümer wollen das Gebäude jetzt sanieren. Foto: Harald Gebhardt

Das großvolumige, viergeschossige Wohnhaus in der Bad Kreuznacher Kaiser-Wilhelm-Straße 21, das in den Jahren 1865 folgende als „Bade- und Logierhaus“ nach den Plänen von Ludwig Bohnstedt für Lorenz Pfeiffer errichtet wurde, hat schon bessere Zeiten gesehen. Das villenähnliche Gebäude ist arg heruntergekommen. Doch bald soll es wieder in neuem Glanz dastehen.