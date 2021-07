Das Haus Franziskus in der Rheingrafenstraße 4 in Bad Münster am Stein-Ebernburg ist am Montag eröffnet worden. Ab Sonntag, 1. August, rollen die Umzugswagen. Gemeinsam mit der RK-Vermietungs-GmbH und weiteren Partnern haben die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in unmittelbarer Nähe des Kurparks ein Haus mit 29 barrierefreien Appartements errichtet, die alle bereits vermietet sind.