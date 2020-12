Bad Kreuznach

Wer in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt im Stadtgebiet suchen und finden möchte, der kann sich den Weg auf den Eiermarkt sparen. Der Nikolausmarkt wird in diesem Jahr – wegen Corona – nicht in der Neustadt stattfinden. Aktuell sehen die Planungen vor, das der Nikolausmarkt als eine Art verlängerte Fußgängerzone an der Pauluskirche stattfinden soll.