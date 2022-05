Was in den Gärten beim Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern, Hecken und Rasen anfällt, landet viel zu häufig als wilde Ablagerung in der Gemarkung, denn viele Gartenbesitzer wissen nicht wohin damit beziehungsweise drücken sich um die umweltgerechte Entsorgung. Dabei ist der Grünschnitt eine wertvolle Ressource, die zur Energieerzeugung genutzt werden kann.