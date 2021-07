Wohin geht die Reise für den Kreis?

Ein Meilenstein prägt den Zeitpunkt der „Halbzeit“ in der Amtszeit von Bettina Dickes als Landrätin des Kreises Bad Kreuznach. „So etwas Großes habe ich noch nicht unterschrieben und werde es auch wohl nicht noch einmal erleben“, sagte sie am Freitagnachmittag. Gemeint war der Vertrag zur Gründung der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH. Die Kommunalisierung und Neuordnung des Busverkehrs in den Kreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen sowie der Stadt Bad Kreuznach bedeutet nicht nur eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots für die Bürger vor allem in kleineren Orten auf dem Land, sondern auch eine Menge an finanziellen Aufwendungen für die Haushalte.