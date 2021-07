Langenlonsheim

Wo sonst Wein abgefüllt wird: Trinkwasser marsch fürs Ahrtal

Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen seit 1000 Jahren. Die Zustände in den betroffenen Orten sind dramatisch, und es fehlt an allem – auch an frischem Trinkwasser. Hier hat der Klug Fachgroßhandel für Kellereibedarf in einer groß angelegten Aktion für Hilfe gesorgt.