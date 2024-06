Plus Wallhausen Wo Jung und Alt die Seele baumeln lassen können: Neu gestalteter Deichpfad in Wallhausen Von Dieter Ackermann i Der Blick über den neuen Begegnungsplatz auf das Gemälde, von dem nicht nur Ortsbürgermeister Franz-Josef Jost begeistert ist. Foto: Dieter Ackermann Das Projekt wurde bereits 2014 angestoßen, jetzt wird der Deichpfad in Wallhausen eröffnet. Hier wurde eine Idylle geschaffen, die zum Spazierengehen und Verweilen einlädt. Lesezeit: 2 Minuten

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus – so auch die Eröffnung des neu gestalteten Deichpfades zwischen der Cremerstraße und dem Schafswinkel im Bereich der Geschwister-Scholl-Realschule plus in Wallhausen an diesem Freitag um 16 Uhr. Was hier entlang des Gräfenbaches von Gemeinde, Land, Kreis und der VG Rüdesheim geschaffen wurde, ...