Plus Horrweiler

Wirtsehepaar Hilsdorf hat alles im Griff – Gasthauslegende: 50 Jahre Zum Horrweiler Hecht

Von Edgar Daudistel

i Die Gaststätte ist ihr Leben: Cornelia und Manfred Hilsdorf führen seit 50 Jahren den „Horrweiler Hecht“. Fotos: Edgar Daudistel Foto: EDGAR DAUDISTEL/Edgar Daudistel

Am 24. September war der Jubiläumstag: Cornelia und Manfred Hilsdorf betreiben das Restaurant „Zum Horrweiler Hecht“ bereits seit 50 Jahren. Es lockt nicht nur Menschen aus dem Gewerbegebiet in der Nachbarschaft zum Mittagessen. Bis in die Main-Region ist es bekannt.