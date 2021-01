Wirtschaftsexperte Stefan Langenfeld: Deutliche Schließungswelle zu befürchten

Kreis Bad Kreuznach

Das einzig Sichere in diesen Corona-Zeiten scheint die Unsicherheit zu sein. Viele Branchen stecken tief in der Krise, leiden unter Schließungen und ausbleibenden Hilfszahlungen. Der Kreis Bad Kreuznach bildet in diesem Szenario natürlich keine Ausnahme. Ein Fachmann, der dicht am Geschehen ist, ist Stefan Langenfeld, Besitzer des Unternehmens Creditreform, Spezialist für Marketing-, Risiko- und Forderungsmanagement. Bekannt ist Langenfeld unter anderem auch als Vorsitzender der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück („Der Milde Westen“) seit sechs Jahren. Wir sprachen mit ihm über die aktuelle und zu erwartende Lage der regionalen und überregionalen Wirtschaftsunternehmen.