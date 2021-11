In der Bad Kreuznacher Verkehrspolitik kann man in den vergangenen Jahren wirklich nur ganz selten von einem Meilenstein sprechen. Die Ausbaupläne für die Mühlenstraße zwischen Wilhelm- und Mannheimer Straße, die Stadtplaner Bettino Hans Gagliani jetzt im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr vorstellte und die in dem Gremium auf einhellige Zustimmung stießen und 2022 umgesetzt werden sollen, sind aber einmal ein solcher.