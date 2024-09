Plus Bad Kreuznach „Wir sind queer, wir sind hier“: 350 Menschen feiern Christopher Street Day in Bad Kreuznach Von Ella Beisiegel i Rund 350 Menschen haben sich am Samstag in der Bad Kreuznacher Innenstadt im Rahmen des Christopher Street Day für mehr Toleranz gegenüber sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten eingesetzt. Foto: Ella Beisiegel Organisatoren und Redner appellieren für mehr Toleranz, wenn es um sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität geht. Lesezeit: 1 Minute

„Loud and proud“ („laut und stolz“) haben 350 Menschen den Christopher Street Day (CSD) am Samstag in der Bad Kreuznacher Innenstadt mit einem Zug vom Europaplatz bis zum Kornmarkt gefeiert. Jung und Alt liefen unter musikalischer Begleitung und bunten, wehenden Flaggen durch die Straßen und erfreuten sich häufig über ermutigende ...