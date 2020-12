Bad Kreuznach

Auch in der aufgrund des Coronavirus so traurigen diesjährigen Adventszeit wollte die Initiative „Wir sind Kreuznach“ ein Zeichen der Hoffnung setzen und lud am Samstag zur Veranstaltung „Kreuznach leuchtet zum Advent“ in die Innenstadt ein. Diejenigen, die gekommen waren, zeigten sich begeistert. Denn nicht nur, dass sie selbst mit ihren Kerzen zum Funken der Hoffnung wurden, auch die Pauluskirche, die Heiligkreuzkirche und die Kauzenburg strahlten im ungewohnten Lichterglanz.