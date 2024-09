Plus Bingen

Winzerfest freut sich auf Gäste: Startsignal für ganze elf weinfrohe Tage in Bingen

i Die Majestäten- und Prominentenparade zur offiziellen Eröffnung des 77. Binger Winzerfests. Fotos: Rainer Gräff Foto: Rainer Gräff

Das Winzerfest ist in vollem Gange: Während in anderen deutschen Weinbaugefilden über den Wert der Tradition und das Auftreten der Weinmajestäten diskutiert wird, erfreuen sch die Binger an ihrem „Prinzess Schwätzerchen“ und deren Hofstaat, an der Eisweinkönigin und der Rheinhessischen Weinkönigin.