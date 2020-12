Bad Kreuznach

Wenn an diesem Donnerstag der Winzenheimer Ortsbeirat in seiner Sitzung ab 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in der Lindelstraße 10 über die Wünsche des Stadtteils für den Kreuznacher Stadtetat 2021 diskutiert, geht es auch um Geld für den Ausbau des Scheunenplatzes. Und das ist eine lange Geschichte.