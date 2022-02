Anfang November 2020 öffnete der Winterbacher Dorfladen am Soonwald seine Pforten. Seither wird er Tag für Tag, Woche für Woche angenommen, erfüllt seine Funktion als Versorger im doppelten Sinne – als Lebensmittel- und Plauderörtchen. „Toll, dass es ihn gibt“, so der Tenor der Menschen in den Gemeinden im und am Soonwald. Ein Mix aus Haupt- und Ehrenamtlichen betreibt den Laden – der sein Angebot jetzt noch erweitert.