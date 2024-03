Plus Waldböckelheim

Windkraftflächen werden mit Puffer geplant

Von Christine Jäckel

i Die Diskussion um die Größe der Potenzialflächen dominierte den Infoabend zur Windkraftplanung im Bürgerhaus Waldböckelheim. Foto: Christine Jäckel

Rund 110 Teilnehmer kamen zum Infoabend über die Windkraftplanung in der VG Rüdesheim in das Waldböckelheimer Bürgerhaus. Die bisherigen Planungsschritte mit Erstellung der Windstudie, in deren Ergebnis sich die rund 820 Hektar Potenzialflächen für Windkraft, mithin 4,17 Prozent der VG-Gebietsfläche, abbilden, stellte zunächst Bürgermeister Markus Lüttger (CDU) vor.