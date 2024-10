Plus Bad Kreuznach Wiesnatmosphäre im Brauwerk: Oktoberfestzelt im Bad Kreuznacher Brauhaus brechend voll Von Jens Fink i Die jungen Damen der Stromberger Sowtanzgruppe „Inteam“ feierten beim Oktoberfest im Bad Kreuznacher Brauwerk ausgelassen und unterhielten die Festzeltbesucher auch schon mal mit Hebefiguren. Foto: Jens Fink Auch im bereits vierzehnten Jahr hat das Oktoberfest am Brauwerk nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits am 28. September und am 2. Oktober war das eigens errichtete Festzelt mit feierwütigen Gästen voll besetzt, die hier zu bayerischen Klängen ihre Maß Bier genießen konnten. Und auch am jetzigen Samstag war das liebevoll dekorierte, echte Wiesnatmosphäre versprühende Zelt wieder proppenvoll. Nach den in der Vorwoche gastierenden Franken Bengel ...