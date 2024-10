Plus Region Wiesn das mit den großen Oktoberfesten in der Nahe-Region? Buntes Angebot nach bayerischem Vorbild Von Ella Beisiegel i In diesem Monat steigen im Kreis Bad Kreuznach einige Oktoberfeste. Der "Oeffentliche" hat sich umgehört: Wiesn die Preise? Wiesn das Programm? (Symbolfoto) Foto: Felix Hörhager/dpa In diesem Monat steigen im Kreis Bad Kreuznach einige Oktoberfeste. Der „Oeffentliche“ hat sich umgehört: Wiesn die Preise? Wiesn das Programm? Lesezeit: 2 Minuten

Im Kreis Bad Kreuznach hält die Oktoberfestzeit Einzug. Mittlerweile steigen in fast jeder Gemeinde Veranstaltungen angelehnt an die Münchner Tradition. Der Oeffentliche Anzeiger hat sich daher die drei größten Veranstalter im Vergleich angesehen. Wiesn der Andrang? Schon am 28. September stieg im Brauwerk in Bad Kreuznach die erste Oktoberfestfeier. Auch für die ...