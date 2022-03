Das Haus in der Magister-Faust-Gasse 47 unweit des Stadthauses gehört zu den wichtigsten historischen Gebäuden der Stadt Bad Kreuznach. Auch wenn der Alchimist und Magier Dr. Johann Sabellicus Faust in dem sogenannten Faust-Haus nie gewohnt hat. Von Januar bis März 1947 traf sich dort im großen Saal der 17-köpfige Verfassungsausschuss und arbeitete an einem Entwurf für die künftige rheinland-pfälzische Landesverfassung.