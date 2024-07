Plus Bad Kreuznach

Wieder Zeit für Gegrilltes an der Bad Kreuznacher Pauluskirche: Street Food Experience steigt ab Freitag

i Gegrilltes Fleisch geht immer, aber auch wer kein Fleisch isst, kommt bei der Street Food Experience, die Andreas Schnorrenberger zum achten Mal nach Bad Kreuznach bringt, auf seine Kosten. Foto: Marian Ristow

Am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag sollte niemand in Bad Kreuznach Gefahr laufen, zu wenig zu essen zu bekommen. Und falls doch, rettet ein Ausflug in die Bad Kreuznacher Kurhausstraße die Stimmung: Ab Freitag steigt dort die Street Food Experience, das Festival von Eventmanager Andreas Schnorrenberg. Zum achten Mal.