Eine ungewöhnliche Diebesbeute fiel einem 32-jährigen Mann aus Merxheim in die Hände, der in der Nacht zum 27. September 2020 in die Gaststätte „Zum Goldenen Hirschen“ in Martinstein einbrach. In dem Tresor, den er aus dem Lokal entwendete, fand er kein Bargeld, sondern lediglich Essensgutscheine, einen Schlüssel und – Damenunterwäsche.