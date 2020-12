Wöllstein/Alzenau

Das Wöllsteiner Familienunternehmen Juwö Poroton hat die Ziegelproduktion am Standort Zeller Poroton in Alzenau erneuert: 9 Millionen Euro wurden dafür investiert. „Wir machen Zeller Poroton wieder zu einer Perle“, hat Juwö-Geschäftsführer Stefan Jungk 2017 bei der Übernahme des Poroton-Werkes in Alzenau versprochen. Seitdem wurden viele Neuerungen veranlasst, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.