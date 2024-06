Plus Bad Münster-Ebernburg Wieder eine CDU-Frau in BME an der Spitze: 55 Prozent votieren für Birgit Ensminger-Busse Von Josef Nürnberg i Für die strahlende Siegerin Birgit Ensminger-Busse (CDU) gab es Blumen von Lebenspartner Jürgen Breier. Foto: Josef Nürnberg Mit Birgit Ensminger-Busse steht nach Bettina Mackeprang erneut eine Frau an der Spitze im jüngsten Stadtteil. Wieder ist es eine CDU-Frau, die das Rennen gegen die SPD gewann, die Anke Altmayer auf den Schild heben wollte. Für Ensminger-Busse votierten 1000 Wähler, und damit rund 55 Prozent, während für Altmayer 832 Wähler ihr Kreuzchen machten. Lesezeit: 1 Minute

Auch wenn am Schluss Ensminger-Busse fast 170 Stimmen vor ihrer Mitbewerberin lag, war sie vor Bekanntwerden des Ergebnisses sichtlich nervös. „Man weiß ja nie, wie eine solche Wahl ausgeht“, meinte sie. Ihre Geduld wurde am Wahlabend auf eine harte Probe gestellt. Denn in einem der beiden Wahllokale in Ebernburg mussten ...