Plus Bad Kreuznach Wie viel Religion ist notwendig? Vortrag und Diskussion mit Norbert Lammert in der Bad Kreuznacher Kreuzkirche Von Jens Fink i Über die Rolle der Kirche in einer modernen Demokratie diskutierten (von links): Michael Kneib, Andreas Scherbel, Helmut Martin, Alexa Christ, Hermann Bläsius, Elfi Decker-Huppert und Norbert Lammert. Foto: Jens Fink Wie viel Religion braucht eine moderne, liberale Gesellschaft? Diese Frage erörterte Norbert Lammert, früherer Bundestagspräsident und Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei seinem Vortrag in der voll besetzten Kreuzkirche. Der engagierte Christ plädierte für eine „intelligente Verbindung” von Staat und Kirche mit einem sinnvollen Miteinander von Glaube und Vernunft. Lesezeit: 3 Minuten

Natürlich sei die heutige demokratische Gesellschaft ohne die Aufklärung durch Philosophen wie Immanuel Kant nicht denkbar. „Aber wir wissen nicht, was wahr ist und können die Wahrheit nicht zweifelsfrei ermitteln. Was wir für wahr halten, müssen wir glauben“, verdeutlichte Lammert. „Hier kommen wir an eine Grenze, denn niemand weiß, was ...