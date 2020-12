Bad Kreuznach

Es ist schon auffällig: In jüngster Zeit häufen sich die schweren Rohrleitungsbrüche im städtischen Trinkwassernetz: Am 19. September 2020 kam es zu einem Wasserrohrbruch in der Hauptwasserleitung in der Industriestraße, wenige Wochen später sprudelt im Schwabenheimer Weg Wasser aus der Leitung.