Es tut sich einiges in Meisenheim. Es gibt kaum Leerstand, und wenn doch, findet sich meist nach kurzer Zeit ein neuer Mieter oder gar Käufer, der den Laden übernimmt und etwas Schönes daraus macht. Nun wurde in der Stadt am Glan eine Umfrage gestartet, in der die Bürger und Kunden das Wort haben.