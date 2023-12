Wie die Zeit doch in Bad Kreuznach vergeht: Der „Oeffentliche“ vor 40 Jahren

Vor ziemlich genau 40 Jahren ist dieses Bild der damaligen Redaktion des „Oeffentlichen“ entstanden. Foto: Andreas Philippi

Ein wunderbares Fundstück präsentiert uns heute Andreas Philippi. Beim Durchsehen alter Negative entdeckte er eine Aufnahme der Redaktion des Oeffentlichen Anzeigers.

Das Foto ist ziemlich genau 40 Jahre alt und wurde im Dezember 1983 am Stadthauskiosk am Hundheimer Hof an der Ecke Wilhelmstraße/Hochstraße aufgenommen. Zu sehen sind: Richard Walter (Bereichsredakteur, von links), Sigrid Walter (Sekretariat), Rolf Spenner (Redakteur Kreis Bad Kreuznach), Angelika Kazubski (Sekretariat), Maria Janta (Redakteurin Stadt Bad Kreuznach), Marianne Reuter (Redakteurin Stadt Bad Kreuznach), Norbert Titz (Redakteur Kreis Bad Kreuznach), Hansjörg Rehbein (damals Volontär), Klaus-Peter Müller (freier Mitarbeiter), Fred Lex (Redaktionsleiter Bad Kreuznach) und Armin Seibert (Redakteur Sport).

Und falls Sie sich fragen, warum Armin Seibert ein Baby auf dem Arm hält? Na ganz einfach: Nur wenige Tage zuvor ist sein zweiter Sohn Christoph auf die Welt gekommen.