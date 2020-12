Wiesbaden/Mainz

Am 1. November sollen die Wiesbadener nun endlich über die Citybahn zwischen Mainz und Wiesbaden abstimmen. „Ich bin immer dafür eingetreten, dass der nächstmögliche Termin genommen wird“, sagte der Wiesbadener Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) am Dienstag in Wiesbaden – wegen der Corona-Pandemie sei das nun der 1. November 2020.