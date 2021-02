Wichtig für kranke Kinder: Kirner Kinderarzt kämpft für Erhalt des SPZ am Ort

Auf eine 30-jährige sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) in Bad Kreuznach kann der Kirner Kinderarzt Dr. Bernd Zerfaß zurückblicken. Er würde eine Schließung des Kompetenzzentrums und seiner Nebenstelle Kirn außerordentlich bedauern. Nachdem das Zentrum in Trier 2019 Insolvenz beantragt hatte, aber jetzt wieder geöffnet ist, machen sich viele Eltern Sorgen, dass auch Bad Kreuznach mit den Außenstellen Simmern und Idar-Oberstein mit Außenstelle in Kirn betroffen sein könnte.