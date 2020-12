Feilbingert

Mattinata ist eine kleine italienische Gemeinde mit etwa 6000 Einwohnern. Sie liegt 50 Kilometer nordöstlich von Foggia am Golf von Manfredonia in Apulien. Dort lebt die Verwandtschaft von Antonio Silvestri, Ehemann von Andrea Silvestri, die Ortsbürgermeisterin von Feilbingert. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt Andrea Silvestri, wie die Angehörigen in Italien die Krisensituation durchstehen und wie wichtig Zusammenhalt und Hoffnung in diesen Tagen sind.