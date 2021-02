Einen Wettstreit hat er verloren, aber noch nicht den Kampf gegen das Übergewicht: Manuel Felgueiras ist nicht mehr im Camp der Sat.1-Abnehm-Show „The Biggest Loser.“ Nach der Challenge am Hafen in der Bucht von Mozuna auf Naxos schied der 32-jährige Bad Kreuznacher aus und ist wieder zurück an der Nahe.