Bad Kreuznach

Er gehört zum gewohnten Jahreslauf in Kooperation des Oeffentlichen Anzeigers mit der Sparkasse Rhein-Nahe: Der Fotowettbewerb, aus dem schon traditionell der beliebte Jahreskalender des Geldinstituts hervorgeht. Und doch ist diesmal manches außergewöhnlich und denkwürdig. Um das Motto des Sparkassenkalenders 2021 haben die Verantwortlichen auf beiden Seiten ein wenig gerungen – rufen sie doch zum Fotowettbewerb in einer Situation auf, die man wegen Corona getrost zumindest als „anders“ als in den vergangenen Jahren bezeichnen kann.