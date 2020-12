Kreis Bad Kreuznach

Über Wochen blieben sie geschlossen. Seit Montag sind die vier Wertstoffhöfe des Kreises in Bad Kreuznach, Waldlaubersheim, Bad Sobernheim und Meisenheim wieder geöffnet – nach einem Sturm der Entrüstung etlicher Abfallgebührenzahler und politischer Attacken aus Stadt und Kreis gegen Dezernent Hans-Dirk Nies wegen – Corona hin, Corona her – wachsender Müllberge in den Straßen und Gemarkungen.