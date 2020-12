Rümmelsheim

Langsam läuft das kulturelle Leben im Land wieder an. Ihren Verdienst daran haben nicht zuletzt die Betreiber der Trollbühne, die erneut zum Open-Air-Ereignis in den Schlossgarten des Weingutes Dr. Höfer geladen und hier mit Uwe Naumann einen versierten Darsteller präsentierten, der das One-Man-Stück „Hi Dad“ von von Bjarni H. Thorsson überaus unterhaltsam servierte. Dabei setzte der Mime alle Rollen vom werdenden Vater, seiner schwangeren Frau, ihrem Gynäkologen bis hin zur Hebamme gekonnt in Szene und garantierte damit für einen kurzweiligen Abend.