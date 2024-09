Plus Naheland Wer wird neue Weinmajestät an der Nahe? Laura Ludwig und Zoé Keller de Almeida Soliz werben um die Krone Von Marian Ristow i Verstehen sich bestens, streiten aber trotzdem um die Krone des Naheweins: die Bad Kreuznacherin Laura Ludwig (links) und Zoé Keller de Almeida Soliz aus St. Katharinen. Gewählt wird am 2. November im Kurhaus Bad Kreuznach. Die beiden Kandidatinnen wurden am Freitagmittag präsentiert. Foto: Marian Ristow Während sich die amtierende Naheweinkönigin Katharina Gräff aus Mandel berechtigte Hoffnungen machen darf, bei der Wahl der Wahl zur Deutschen Weinkönigin unter den Top drei zu landen, stehen die neuen Kandidaten für das Amt an der Nahe bereits in den Startlöchern. Lesezeit: 3 Minuten

In diesem Jahr sind es „nur“ zwei Kandidatinnen und damit so wenig wie nie, aber schon bei der Vorstellungsrunde am Freitag wurde klar: Der Qualität tut das keinen Abbruch. Zur Wahl stellen sich Laura Ludwig aus Bad Kreuznach und Zoé Keller de Almeida Soliz aus St. Katharinen. Besonders für letztere ...