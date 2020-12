Kreis Bad Kreuznach. Eine Blöße geben? Bloß nicht. Die beiden Politikerin begegnen einander kurz und freundlich – und ohne (sichtbaren) Groll. Wer beim CDU-Kreisparteitag am Donnerstagabend im Weingarten Rolf Lichtenbergs an der Kreuznacher Pfingstwiese erwartet hatte, dass sich Julia Klöckner und Antje Lezius vor aller Augen der 94 Parteimitglieder ein vorgezogenes Gefecht um die Kandidatur des Bundestagswahlkreises 202 Bad Kreuznach/Birkenfeld liefern würden, sah sich getäuscht. Ist auch die Taktik des Schweigens vielsagend: Ganz so leicht zu durchschauen sind die „schwarzen“ Damen ja dann doch nicht.