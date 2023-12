Plus Bad Sobernheim Wer in Unterkunft der VG wohnt, muss auch dafür zahlen: Neue Satzung regelt Rechte und Pflichten Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan will eine Satzung für die 50 Wohnungen und Gebäude erlassen, die sie gemietet hat und in denen Menschen ohne Wohnung oder Flüchtlinge untergebracht sind. Von Silke Jungbluth-Sepp

Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat rund 50 Unterkünfte gemietet, um Flüchtlinge und Obdachlose dort unterzubringen. Nun muss sie eine Satzung erlassen, die die Nutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in der VG regelt. Obdachloser vor Gericht erfolgreich Dies ist nötig geworden, nachdem in einer anderen Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz ein Obdachloser vor Gericht gezogen ist ...