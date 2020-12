Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 10:49 Uhr

Bad Kreuznach

Wenn um 19 Uhr die Glocken läuten ... ist Zeit für einen Moment der Stille

In diesen beängstigenden Tagen sehnen sich viele nach Gemeinschaft und geistlicher Stärkung. Darum entzünden Menschen überall in Deutschland allabendlich ein „Licht der Hoffnung“. Auch die christlichen Gemeinden in Bad Kreuznach werden sich daran beteiligen.