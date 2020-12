Bad Kreuznach

Delal Basmeydan, eine der Jugendreporterinnen des AJK, befindet sich in Quarantäne, weil ihre Familie sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Fatmagül Karakuyu, eine andere Jugendreporterin, interviewte sie und bekam so einen Eindruck, wie der Alltag in der Quarantäne aussieht.