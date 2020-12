Für mich ist es fast schon eine Tradition, wie die Münze, die Millionen Rom-Touristen in den Trevi-Brunnen werfen, dem alten Aberglauben folgend, dass man dann in die Stadt der Städte zurückkehren wird. Was dem Rom-Liebhaber die Münze ist, ist für mich als erklärter München-Fan die Streifenkarte des MVV, wie sich die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH abkürzt.