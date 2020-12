Superstimmung am Dienstagabend in Desloch: Da ließen die Roten Teufel des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern einmal nicht den Betzenberg beben, sondern den Sportplatz in dem 326-Einwohner-Dorf in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, als die Profis aus Kaiserslautern im Bitburger-Verbandspokal in der vierten Runde gegen den Verbandsligisten SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach antraten.