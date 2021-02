Treppe hoch, Treppe runter, Teppe hoch, Treppe runter. So sahen in etwa die ersten zwei Wochen bei mir aus, nachdem ich vor etwa drei Monaten einen Hundewelpen adoptiert habe. Da ich in einer Dachgeschosswohnung lebe und der kleine Labrador-Mischling Bacio noch nicht stubenrein war, bestand mein Alltag vor allem darin, abzuschätzen, wann er mal muss.