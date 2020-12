Odernheim

Flexibel sein, das weiß der Odernheimer Hörgeräteakustiker Meister Timothy Barnhart, muss er in seinem Beruf ohnehin. Um wie viel mehr in diesen Tagen! Seine Kunden gehören in ihrer überwiegenden Mehrheit altersbedingt zur Gruppe der in der Corona-Krise besonders Gefährdeten.