Bad Sobernheim

Bereits im November klang bei der Nachtragsplanung zum Doppeletat 2019/2020 an, dass die Entwicklung im neuen Industriegebiet West nicht so verläuft wie gewünscht. Nun berichtete Michael Greiner, dass man das komplette Bebauungsplanverfahren neu aufrollen müsse – also eine erste Änderung anstoße, bevor ein Stein verlegt worden wäre.