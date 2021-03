Die neue Saison im Freilichtmuseum in Bad Sobernheim soll am kommenden Sonntag, 21. März, starten. „Wir öffnen am Sonntag“, ist die zuversichtliche Ansage von Museumleiterin Sabrina Hirsch. Dazu ist das Mitarbeiterteam des Museums im Nachtigallental wieder komplett. Anfang des Monats konnten die beiden ausgeschriebenen Stellen neu besetzt werden.