Plus Bad Kreuznach

Weltkindertag in Bad Kreuznach: Rechte der Kleinsten müssen in die Köpfe

Von Josef Nürnberg

i Für die Rechte der Kinder setzt sich der Kinderschutzbund Bad Kreuznach seit Jahren ein. Foto: Josef Nürnberg

Unter dem Motto „Wen kümmert's?“ hatte am Samstag der Kinderschutzbund Bad Kreuznach in die Grünanlage zwischen Pauluskirche und Mühlenteich eingeladen. Auch wenn der Charakter der Veranstaltung fröhlich war, ist die Lebenssituation von vielen Kindern alles andere als rosig, sodass Steffi Meffert, Vorsitzende des Kinderschutzbundes (KSB) Bad Kreuznach, sich mit ihrem Team auch weiterhin aktiv für eine Verbesserung einsetzen wird, und Sprachrohr für die Jüngsten in der Gesellschaft sein will.