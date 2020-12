Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 20:47 Uhr

Bad Kreuznach

Weiterer Schüler und ein Lehrer mit Corona infiziert: Präsenzunterricht an Crucenia Realschule plus ausgesetzt

Am späten Dienstagnachmittag ist neben einem weiteren Schüler auch ein Lehrer der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach positiv auf das Coronavirus getestet worden.